29 декабря 2020

Экономисты назвали способы сохранить деньги во время кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Харди посоветовал хранить деньги в банках, так как в этом случае риски потерять деньги минимальны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы сохранить деньги в кризис, стоит хранить личные сбережения в депозитах. Об этом рассказал генеральный директор ИК «Русс-Инвест» Александр Бычков.

«Есть смысл хранить денежные средства на депозите», — цитирует РИА «Новости» Бычкова. По его словам, это актуально для людей, имеющих небольшие доходы. Также это важно для тех, кто получает доход в рублях.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди рассказал изданию, что следует хранить деньги в банках, так как в этом случае риски потерять деньги минимальны. Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой в интервью РИА «Новости» посоветовал не хранить средства в валюте. Он считает, что это принесет убытки в долгосрочной перспективе.

Ранее экономисты рассказали, что рост ВВП в России в 2021 году составит 2,7%, передает «Национальная служба новостей». Они связывают это с быстрым выходом глобальной экономики из кризиса. Экономист Виталий Калугин посоветовал россиянам воздержаться от валютных вкладов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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