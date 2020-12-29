Экономисты назвали способы сохранить деньги во время кризиса

Чтобы сохранить деньги в кризис, стоит хранить личные сбережения в депозитах. Об этом рассказал генеральный директор ИК «Русс-Инвест» Александр Бычков.
«Есть смысл хранить денежные средства на депозите», — цитирует РИА «Новости» Бычкова. По его словам, это актуально для людей, имеющих небольшие доходы. Также это важно для тех, кто получает доход в рублях.
Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди рассказал изданию, что следует хранить деньги в банках, так как в этом случае риски потерять деньги минимальны. Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой в интервью РИА «Новости» посоветовал не хранить средства в валюте. Он считает, что это принесет убытки в долгосрочной перспективе.
Ранее экономисты рассказали, что рост ВВП в России в 2021 году составит 2,7%, передает «Национальная служба новостей». Они связывают это с быстрым выходом глобальной экономики из кризиса. Экономист Виталий Калугин посоветовал россиянам воздержаться от валютных вкладов.
Подписывайтесь на URA.RU в