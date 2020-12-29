Вирусологи раскрыли, как алкоголь влияет на вакцину от COVID

Употребление алкоголя после прививки от коронавируса снизит эффективность вакцины. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.
«Алкоголь довольно токсичен для печени. Печень один из основных регуляторов иммунитета, поэтому ее интоксикация приведет к ослаблению этих функций. При этом доза алкоголя очень лабильная для разных организмов, поэтому исходить из того, что маленькое количество алкоголя никак сильно не повлияет, очень сложно. Кому-то малое количество алкоголя может оказаться токсичным», — объяснил URA.RU Чепурнов.
Вирусолог отметил, что из-за воздействия алкоголя у человека изменяется работа иммунный системы. В этом случае, уточнил Чепурнов, эффективность вакцины от коронавируса снизится.
Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подчеркнул, что вакцины не испытываются на людях в состоянии алкогольного опьянения. «если человек употребляет значительное количество алкоголя, то это, естественно, меняет его метаболизм. Раз меняет метаболизм, то могут происходить малопредсказуемые явление, в том числе с иммунитетом», — сказал вирусолог.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала россиянам на несколько дней отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса. Она отметила необходимость «помочь организму», а не нагружать его стрессом для иммунитета, который представляет собой алкоголь.
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