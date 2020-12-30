Для выезда за рубеж россиянам придется оформить новый документ

Введение COVID-паспортов активно обсуждается среди представителей туристических организаций Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

COVID-паспорта могут облегчить международные во время пандемии. Однако российский документ может быть не принят за границей, так как некоторые страны не признают российскую вакцину от коронавируса. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Главным вопросом является, как к этому отнесутся потенциальные контрагенты, то есть руководства других стран, а то мы может придумать какие угодно паспорта. А сочтут ли они, что с такими паспортами могут открыть для нас границу, это не факт и не от нас зависит», — высказался в беседе с корреспондентом агентства Чепурнов.

По мнению заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергея Нетесова, считает, что эту проблему можно обойти, если COVID-паспорта выдавать не только привившимся. «Такие паспорта надо будет выдавать не только тем, кто вакцинировался, но и тем, у кого есть значимый, достоверный уровень антител», — заявил он. Вирусолог рассказал, что уровень антител могут проверить в сертифицированных диагностических компаниях.

Введение COVID-паспортов активно обсуждается среди представителей туристических организаций из разных стран, рассказал URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Однако он предложил расширить эту идею и сделать «паспорт здоровья». «Это будет добровольное решение гражданина сделать тот, или иной документ, который будет требовать инвестиции в собственное здоровье, в исследование», — объяснил Мальцев.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что паспорт вакцинированного от коронавируса станет возможно получить уже в январе 2021 года на сайте госуслуг, передает агентство Nation News. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что «ковидные паспорта» будут введено в большинстве стран мира, пишет « Утро.ру ».