Новые поправки в «антиотмывочный» закон ощутят на себе 5-6 млн россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Расширение списка операций с деньгами, попадающих под контроль финансовой разведки, негативно скажется на 5-6 млн россиян, получающих «серые» зарплаты. Такое предположение высказали экономические эксперты в беседе с URA.RU.

С 10 января вступят в силу поправки в «антиотмывочный закон», согласно которым под контроль налоговиков попадут любые операции с наличностью выше 600 тысяч рублей, денежные почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за сотовую связь от той же суммы и ставки в азартных играх на сумму выше 600 тысяч рублей.

«Эта мера была ожидаемой, так как Россия поддерживает международные меры по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, правительство продолжает борьбу с незаконным обналичиванием средств и неформальной занятостью», — рассказал URA.RU политолог и экономист Никита Масленников. Но большинство россиян эти меры на себе не ощутят. По мнению эксперта пострадают предприятия сферы обслуживания, игрового сектора и компании, не оформляющие своих сотрудников официально.

Экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU уточнил, что эти меры правительства направлены, прежде всего, против предприятий малого бизнеса, находящихся в «сером секторе». Ведь в компаниях с коллективом более 150 человек зарплату в конвертах платить уже нецелесообразно. По его оценке, речь идет о 5-6 млн россиян.

Кроме того, новые поправки поспособствуют снижению роста уровня инфляции, считает Масленников. В период пандемии оборот наличных в России увеличился примерно на 2,5 трлн и это оказало серьезное инфляционное давление на экономику, отметил эксперт.