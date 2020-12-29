Свердловские политики решат последнюю интригу года

Кандидатура Александра Высокинского внесена в заксобрание Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в заксобрание документ на утверждение Александра Высокинского первым заместителем губернатора. Об этом URA.RU сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

«Кандидатура Высокинского единственная, внесенная на рассмотрение заксобранием», — заявила собеседница. Тем самым Бабушкина пока не подтвердила ранее имевшуюся информацию о том, что у свердловского губернатора будет два первых заместителя. Утверждение бывшего мэра Екатеринбурга в новом статусе в свердловском правительстве состоится 26 января.



Александр Высокинский ушел в отставку 22 декабря, заняв пост исполняющего обязанности замгубернатора Свердловской области. Его место занял Алексей Орлов — бывший первый замглавы региона.