29 декабря 2020
28 декабря 2020

На пост главы Сургута претендует многодетная мать

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уже 38 кандидатов подали документы на должность мэра Сургута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отставка главы Сургута

На пост главы Сургута претендуют уже 38 кандидатов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Среди новых претендентов на кресло мэра оказалась многодетная мать. «Анна Владимировна Ахметшина, жительница Лангепаса, 1989 года рождения. Мать троих сыновей — девять, семь и один год. Пришла подавать заявление с годовалым ребенком», — рассказал источник. По его данным женщина работает бухгалтером в детском саду. Сейчас она находится в декретном отпуске.

Также документы на пост главы подала чиновница из мэрии Сургутского района. Она пожелала остаться инкогнито. Еще один кандидат — Романов Артур Маркович, 1987 года рождения. Он работает ведущим инженером в филиале АО «Россети Тюмень» — Сургутские электрические сети.

URA.RU не удалось дозвониться до секретаря конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. Прием документов от желающих стать мэром продолжится до 12 января.

Ранее была известна информация только о нескольких кандидатах на пост главы города. Один — работник градообразующего предприятия, второй — строитель, а третья — руководитель отдела продаж в частной фирме. Также среди претендентов оказались жительница Ханты-Мансийска и безработный.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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