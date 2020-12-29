На пост главы Сургута претендует многодетная мать

На пост главы Сургута претендуют уже 38 кандидатов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Среди новых претендентов на кресло мэра оказалась многодетная мать. «Анна Владимировна Ахметшина, жительница Лангепаса, 1989 года рождения. Мать троих сыновей — девять, семь и один год. Пришла подавать заявление с годовалым ребенком», — рассказал источник. По его данным женщина работает бухгалтером в детском саду. Сейчас она находится в декретном отпуске.
Также документы на пост главы подала чиновница из мэрии Сургутского района. Она пожелала остаться инкогнито. Еще один кандидат — Романов Артур Маркович, 1987 года рождения. Он работает ведущим инженером в филиале АО «Россети Тюмень» — Сургутские электрические сети.
URA.RU не удалось дозвониться до секретаря конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. Прием документов от желающих стать мэром продолжится до 12 января.
Ранее была известна информация только о нескольких кандидатах на пост главы города. Один — работник градообразующего предприятия, второй — строитель, а третья — руководитель отдела продаж в частной фирме. Также среди претендентов оказались жительница Ханты-Мансийска и безработный.
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