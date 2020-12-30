В России резко выросла смертность от коронавируса

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Выздоровели с начала пандемии в стране 2 525 418 заболевших Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По данным на 30 декабря коронавирус в России обнаружен у 26 513 человек, 599 пациентов умерли. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Сутками ранее от инфекции скончались 562 человека.

«За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За период эпидемии в РФ обнаружены 3 131 550 зараженных. Выздоровели с начала пандемии в стране 2 525 418 заболевших.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом в Москве — там обнаружено 5105 заболевших. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 3764 человек. В Московской области на 30 декабря выявлено 1608 заболевших COVID-19.

Во всех регионах УрФО наблюдается большой суточный прирост зараженных. В Свердловской области за сутки обнаружено 406 заболевших. В ХМАО коронавирус подтвердился еще у 217 человек. В ЯНАО выявлено 171 случай заражения коронавирусом. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 156 В Пермском крае и Челябинской области 325 и 306 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 104 человека.

Сутками ранее в России было обнаружено 27 002 зараженных коронавирусом. COVID-паспорта в России появятся в 2021 году. В этом документе будет отмечаться вакцинация от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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