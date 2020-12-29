Бывший сослуживец вице-мэра Перми Анатолий Дашкевич занял руководящую должность Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Пост нового директора ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» занял Сергей Вешняков. О его возможном назначении ранее сообщали источники URA.RU. Вешняков входит в команду вице-мэра Перми Анатолия Дашкевича, он перешел в учреждение с поста первого замглавы администрации Ленинского района Перми.

«Сегодня к исполнению обязанностей приступил новый директор ГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Сергей Вешняков. Он сменил Сергея Сабурова, члена команды экс-министра транспорта края Николая Уханова», — пишет «Коммерсант Прикамье».

В министерстве транспорта региона от комментариев отказались. До мэрии Перми дозвониться не удалось, редакция URA.RU направила официальный запрос.

Ранее источники URA.RU сообщали, что вице-мэр Перми Анатолий Дашкевич усиливает свои позиции на краевом уровне, многие его бывшие подчиненные получили ключевые руководящие посты в минтрансе. Об этом свидетельствуют назначения многих бывших подчиненных Дашкевича на ключевые руководящие посты.