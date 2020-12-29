У свердловского губернатора появится свой пресс-секретарь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил должность пресс-секретаря главы региона. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области.

«Учредить должность государственной гражданской службы Свердловской области — пресс-секретарь Губернатора Свердловской области», — следует из текста указа. Размер оклада пресс-секретаря, согласно указу, составит 38 664 рублей.

Ранее источник URA.RU сообщал о том, что новый директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова пролоббировала изменение структуры PR-блока. В ДИПе будет введена ставка пресс-секретаря губернатора, а количество заместителей директора департамента вырастет с одного до трех.