29 декабря 2020

Помощница свердловского губернатора изменила структуру PR-блока. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, куйвашев евгений
У свердловского губернатора появится свой пресс-секретарь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил должность пресс-секретаря главы региона. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области.

«Учредить должность государственной гражданской службы Свердловской области — пресс-секретарь Губернатора Свердловской области», — следует из текста указа. Размер оклада пресс-секретаря, согласно указу, составит 38 664 рублей.

Ранее источник URA.RU сообщал о том, что новый директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова пролоббировала изменение структуры PR-блока. В ДИПе будет введена ставка пресс-секретаря губернатора, а количество заместителей директора департамента вырастет с одного до трех.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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