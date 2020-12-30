У летевшего из Крыма самолета треснуло лобовое стекло

Посадка самолета прошла в штатном режиме (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У самолета, летевшего из Симферополя в Москву, треснуло лобовое стекло. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево».

«В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолет А321 рейсом Симферополь — Москва из-за трещины лобового стекла в кабине пилотов», — сообщил РИА «Новостям» источник в экстренных службах. Посадка судна при этом прошла в штатном режиме.

Ранее в Екатеринбурге экстренно сел самолет из Тюмени, в котором сработал датчик неисправности. Также в декабре самолет Ан-24 вернулся в аэропорт вылета в связи с неисправностью в одном из двигателей, сообщает RT. Президент России Владимир Путин при этом заявил, что некоторые самолеты, в частности Ан-2, необходимо заменить на новые отечественные судна, пишет телеканал 360.