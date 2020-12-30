Михаил Мишустин подарил девочке из Твери синтезатор и сыграл на нем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин подарил синтезатор девочке из Тверской области и сыграл для нее несколько мелодий из мультфильмов. О новогоднем желании Нади Мишустин узнал на благотворительной акции «Елка желаний».

«Премьер в среду днем приехал в Тверь к четырехлетней Наде с мешком подарков, главным из которых был музыкальный инструмент. Первым делом Мишустин подарил Наде, у которой накануне был день рождения, куклу», — передает РИА «Новости». Глава правительства вместе с семьей девочки попил чай и взял с них обещание, что девочку научат пользоваться музыкальным инструментом.

Михаил Мишустин признался, что когда-то сам хотел получить в подарок синтезатор. Для девочки он исполнил песни «В лесу родилась елочка», «А я играю на гармошке», «Голубой вагон», «Песня Чебурашки», «Ничего на свете лучше нету».

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