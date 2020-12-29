29 декабря 2020

Помощника опального схиигумена Сергия выпустили из спецприемника

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, могучев всеволод
Материалы по делу Всеволода Могучева направили на новое рассмотрение Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело отца Сергия

Пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия (Романова) Всеволода Могучева выпустили из спецприемника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Из спецприемника он будет выпущен, возможно уже сейчас. Постановление Ленинского районного суда отменено», — рассказали в областном суде. Материалы дела будут направлены на новое рассмотрение.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получил комментарий Могучева. Он не ответил на звонок корреспондента.

Ранее источник URA.RU сообщил, что соратника Сергия арестовали на пять суток за неповиновение полиции. По его данным, Могучева не стали бы задерживать, если бы он не бросался на силовиков. Также Басманный суд Москвы арестовал бывшего схиигумена на два месяца. Против него возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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