Помощник опального схиигумена Сергия арестован вслед за ним

Всеволод Могучев задержан на пять суток Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Пресс-секретарь бывшего схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев арестован на пять суток. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией

«Всеволоду дали 5 суток. Сразу после того, как его выловили из такси и избили ногами по голове, затащили в квартиру и устроили обыск», — говорится в группе «ВКонтакте» Среднеуральского женского монастыря. Отмечается, что у Могучева изъяли всю технику.

Источник уточнил, что нет информации, был ли у правоохранителей ордер на арест. После задержания отца Сергия Могучев был доставлен в Ленинский районный суд Екатеринбурга, но его госпитализировали после заявлений о плохом самочувствии.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал отца Сергия на два месяца. Следователи запросили для опального священника такую меру пресечения для работы над делом.