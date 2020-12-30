Стрелков: ситуация с Крымом приведет к войне между РФ и Украиной

Сергей Цеков считает, что украинские заявления по Крыму нацелены на националистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Тема Крыма рано или поздно приведет к прямой войне между Россией и Украиной. Об этом в беседе с URA.RU сообщил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, комментируя слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, обещавшего устроить ад для РФ.

Министр иностранных дел Украины заявил, что тема Крыма должна стать «адской» для России. Он подчеркнул, что для этой цели сделано уже многое.

«С учетом нерегулируемости ситуации с Крылом и Донбассом прямая война между Россией и Украиной рано или поздно произойдет. Скорее всего по инициативе Украины, подталкиваемой США», — сказал Стрелков. Он отметил, что действующее украинское правительство было бы нацелено против России даже, если бы Крым не возвращали в состав РФ. Эксперт уверен, что Украина сделает все возможное, чтобы устроить ад для России.

Противоположное мнение по данному вопросу выразил член Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он считает, что украинская сторона не сможет сделать ничего плохого. «Эти заявления нацелены на агрессивную часть населения, националистов и на тех, кто руководит Украиной из-за рубежа. Речь идет о США и других странах, в том числе Евросоюза», — сказал сенатор. Он подчеркнул, что украинская сторона должна в первую очередь разобраться с внутренними проблемами, а это сделать невозможно без восстановления отношений с Россией.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина поделилась мнением, что в вопросе «адской темы» украинским политикам нет равных, пишет RT. Она подчеркнула, что заявления Кулебы лишь бессмысленная и больная фантазия.