В оперштабе Перми рассказали, как не получить штраф в Новый год

Пермяков в новогоднюю ночь оставят без фейерверка, чтобы избежать массового скопления людей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

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В Пермском крае до конца января 2021 года запрещено проводить массовые мероприятия, работать ночным клубам, а людям в общественных местах находиться без масок. В пресс-службе краевой администрации сообщили, что в период новогодних праздников полиция и Роспотребнадзор будут проверять, как пермяки соблюдают карантинные ограничения.

«Ограничена работа ночных клубов, детских развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также проведение массовых мероприятий», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время заседания антитеррористической комиссии и регионального оперштаба. Нарушителей масочного режима, в том числе и новогоднюю ночь, будут привлекать к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения). В частности, штраф от 1 до 30 тысяч рублей можно получить за нахождение в лифте жилого дома без маски.

Владельцев ночных клубов и организаторов иных массовых мероприятий могут привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По этой статье санкции существеннее — для граждан штраф от 15 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Например, за минувшую неделю к ответственности привлекли 87 организаций, а за нарушение масочного режима с начала декабря составили более 2600 протоколов.

Пермякам предлагают 15 вариантов для путешествий по краю безопасно и без риска получить штраф. Также в пермском туристском информационном центре сформировали перечень организаций, которые проводят новогодние туры в период пандемии. Кроме того, в праздники с соблюдением необходимых мер безопасности будут работать катки и горнолыжные центры.