В 18 регионах мусорные полигоны нарушают экологические требования Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 18 регионах России полигоны для хранения отходов не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Порядка 18 регионов [с проблемами в сфере мусорных полигонов]. <…> Есть вопросы к руководителям [регионов]», — приводит ТАСС слова министра. В качестве примера таких проблем он привел увеличение протяженности полигонов, которая изначально была, например, 23 км, а стала 100 км.

Глава ведомства отметил, что министерство будет сотрудничать в этом направлении с Генпрокуратурой. «Здесь много работы предстоит вместе на региональном уровне»», — заключил министр.

В июне заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин сообщил, что в 32 регионах страны заканчиваются места для захоронения мусора. Вместимости полигонов в вошедших в этот список областях хватит меньше чем на пять лет, а в 17 из них эта проблема стоит особенно остро.