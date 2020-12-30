30 декабря 2020

У Минприроды РФ появились вопросы к 18 губернаторам. К решению проблемы привлекут Генпрокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, мусор, отходы, полигон тбо, свалка, экология, тко
В 18 регионах мусорные полигоны нарушают экологические требования Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 18 регионах России полигоны для хранения отходов не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Порядка 18 регионов [с проблемами в сфере мусорных полигонов]. <…> Есть вопросы к руководителям [регионов]», — приводит ТАСС слова министра. В качестве примера таких проблем он привел увеличение протяженности полигонов, которая изначально была, например, 23 км, а стала 100 км.

Глава ведомства отметил, что министерство будет сотрудничать в этом направлении с Генпрокуратурой. «Здесь много работы предстоит вместе на региональном уровне»», — заключил министр.

В июне заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин сообщил, что в 32 регионах страны заканчиваются места для захоронения мусора. Вместимости полигонов в вошедших в этот список областях хватит меньше чем на пять лет, а в 17 из них эта проблема стоит особенно остро.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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