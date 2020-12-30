30 декабря 2020

Глава СПИД-центра назвал противников вакцинации врагами народа. «Из-за тебя умрут старики и дети»

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Антон Красовский считает, что россиян надо заставить пройти вакцинацию от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россияне, которые не хотят прививаться от коронавируса могут считаться «врагами народа». По мнению соучредителя фонда «СПИД.Центр», журналиста Антона Красовского, из-за антипрививочников умрут старики и дети.

«Если ты не привился — ты враг народа. Потому что ты можешь распространять заболевание, из-за которого из-за тебя лично умрет четыре старика, четыре диабетика, четыре человека, страдающих ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями. А, может быть, просто случайный ребенок, который случайно, мы даже не будем знать, почему, тоже умрет», — заявил Красовский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Журналист считает, что всех россиян надо заставить поставить прививку от коронавируса. Красовский подчеркнул, что поголовная вакцинация в условиях пандемии является гражданским долгом.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что у переболевших коронавирусом и людей, которые вакцинировались, иммунитет к COVID-19 держится в течение полугода, пишет «Утро.ру». Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что вакцинация населения от коронавируса в России может обойтись примерно в 75-100 млрд рублей, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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