Певцы из Екатеринбурга Клава Кока и Niletto в эфире передачи «Вечерний Ургант» исполнили песню «Краш» на итальянском языке. Соответствующее видео появилось в эфире «Первого канала».
«В этот год мы не ездили за границу, никто не приезжал к нам из-за рубежа», — рассказал Ургант. По его словам, поэтому вместо «Вечернего Урганта» в эфире покажут итальянскую музыкальную передачу «Прощай, 2020», которая стилизована под запись концерта прошлого века. В ней Клава Кока и Niletto исполнили песню «Краш» на итальянском языке.
Артисты выступали в стилизованных костюмах. Niletto вышел на сцену в роликовых коньках. Кроме них, в передаче спел рэпер Jony, певица Zivert, группа Cream soda и другие.
Ранее сообщалось, что за день до Нового года на «Первом канале» выйдет спецвыпуск программы «Вечерний Ургант» — «Голубой Ургант». В программе запланированы выступления молодых российских исполнителей, в том числе звезд YouTube. Среди них — уроженка Екатеринбурга Лиза Монеточка, Иван Дорн, Гречка, Little Big, Данила Поперечный и другие.
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