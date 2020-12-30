30 декабря 2020

Клава Кока и Niletto спели по-итальянски в гостях у Урганта. Видео

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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Клава Кока и Niletto исполнили песню «Краш» на итальянском языке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певцы из Екатеринбурга Клава Кока и Niletto в эфире передачи «Вечерний Ургант» исполнили песню «Краш» на итальянском языке. Соответствующее видео появилось в эфире «Первого канала».

«В этот год мы не ездили за границу, никто не приезжал к нам из-за рубежа», — рассказал Ургант. По его словам, поэтому вместо «Вечернего Урганта» в эфире покажут итальянскую музыкальную передачу «Прощай, 2020», которая стилизована под запись концерта прошлого века. В ней Клава Кока и Niletto исполнили песню «Краш» на итальянском языке.

Артисты выступали в стилизованных костюмах. Niletto вышел на сцену в роликовых коньках. Кроме них, в передаче спел рэпер Jony, певица Zivert, группа Cream soda и другие.

Ранее сообщалось, что за день до Нового года на «Первом канале» выйдет спецвыпуск программы «Вечерний Ургант» — «Голубой Ургант». В программе запланированы выступления молодых российских исполнителей, в том числе звезд YouTube. Среди них — уроженка Екатеринбурга Лиза Монеточка, Иван Дорн, Гречка, Little Big, Данила Поперечный и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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