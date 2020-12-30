Врач назвал главную опасность легкой формы коронавируса

Последствия коронавируса могут сохраниться на протяжении всей жизни, сказал Коити Хирахата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, переболевшие легкой формой коронавируса, рискуют стать лежачими больными. Такими наблюдениями поделился врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic, который проводит курс лечения и ведет базу данных людей, страдающих от последствий инфекции.

«Побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем при других вирусных заболеваниях. Какими бы тяжелыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось. В данном случае страшно то, что высок риск стать лежачим больным», — приводит слова Хирахаты РИА «Новости».

По словам японского врача, те люди, которые переболели бессимптомно или перенесли инфекцию очень легко, также могут столкнуться с тяжелыми последствиями COVID. Он сделал такой вывод исходя из собственной базы данных по 378 пациентам. Хирахата рассказал, что у таких людей наблюдается сразу несколько симптомов, среди которых слабость (в 97,1% случаях), подавленность или депрессивное состояние (86,8%), «туман в голове» или неспособность сконцентрироваться (83%), головная боль (77,4%) и так далее. Специалист считает, что перечисленные последствия могут сохраниться на протяжении всей жизни.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал о существовании «постковидного синдрома». Он выражается в нарушениях концентрации внимания, сна и памяти, явных перепадах настроения и депрессии, пишет «Федеральное агентство новостей». А доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал последствие коронавируса, которое может сократить жизнь. Он раскрыл, что вирус повреждает сосуды, которые питают сами сосуды. В свою очередь врач-инфекционист Георгий Сапронов рассказал о синдроме поствирусной астении, который характеризуется испытываемой слабостью, раздражительностью и утомляемостью у переболевших коронавирусом, передает VSE42.ru.