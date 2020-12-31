Олег Майами устроил потасовку на шоу «Что было дальше?»

Уральский певец снимался в шоу в день своего рождения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский певец Олег Майами во второй раз пришел на шоу «Что было дальше» и устроил потасовку с одним из участников — комиком Тамби Масаевым. Майами пытался отобрать у комика кроссовки.

«Почему вы все в кроссовках? Разуйся!» — сказал Майами в эфире на YouTube-канале LABELCOM. Тамби быстро отреагировал на попытку единственного не обутого человека в студии забрать обувь и бросил его через прогиб. Остальные участники начали аплодировать и поздравлять певца с юбилеем (шоу снималось в день рождения Олега Майами — прим. ред.).

Ранее Олег Майами уже приходил на шоу «Что было дальше?» в сентябре 2019 года. Тогда Майами начал шоу с подстрекательством одного из участников — Сергея Деткова, у которого нет части левой руки. Чтобы поздороваться с ним, певец протянул правую руку, поставив Деткова в неловкое положение. После этого участники устроили ему самую сильную «прожарку» среди всех гостей. В последствие они пояснили такую волну негатива защитой своего товарища.

Тамби смог уложить Майами на пол YouTube-канал LABELCOM