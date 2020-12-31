Джарахов в новом клипе рассказал, с кем встретит Новый год

Новый год музыкант встретит в одиночестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер и рэпер Эльдар Джарахов выпустил новогодний клип на песню «Наладится». Видео он начал с признания об одиночестве.

«Этот Новый год я встречаю один. Совсем один», — начал блогер свой клип, опубликованный на YouTube-канале «Джарахов». А в конце видео он поблагодарил зрителей за то, что выслушали его.

Ранее новогодний клип также выпустил рэпер Моргенштерн. В нем он напомнил о своих достижениях 2020 года: ресторан в центре Москвы, новые хиты, большое количество просмотров клипов, пишет агентство Nation News.