Пригожин и Лещенко: как снимали «голубые огоньки» в пандемию

«Голубые огоньки» в России в 2020 году снимали с учетом всех предосторожностей из-за коронавируса. Об этом URA.RU рассказали певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин.
«Процесс съемок изменился. Артисты снимаются по очереди, не общаясь», — сказал Лещенко. По его словам, сначала снимаются эпизоды, а затем вся программа собирается воедино. «Публика сидит на достаточно большом расстоянии друг от друга, в масках, но с бенгальскими огнями. Выглядит это немножко странно», — подчеркнул артист. Он отметил, что его выступление можно посмотреть на телеканале «Россия». Он спел песню «Et si tu n’existais pas» дуэтом с Зарой, а также исполнил новую композицию «Напиток счастья». Артист не исключил, что на огоньках будут выступать и молодые исполнители.
Пригожин заметил, что теперь на съемках новогодних программ на входе меряют температуру и заставляют сдавать тесты на коронавирус. «Были случаи, когда они оказывались положительны и артистов отправляли домой. Остальное осталось по-прежнему», — сказал продюсер.
Ранее телеведущий Иван Ургант предложил проводить «голубые огоньки» в прямом эфире, чтобы вернуть интерес зрителей. Самым востребованным артистом этих программ стал певец Николай Басков, передает телеканал 360. Ему уступили Филипп Киркоров и Григорий Лепс.
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