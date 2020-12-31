Эксперты по недвижимости назвали условия снижения цен на жилье

Существует несколько условий для стабилизации и даже снижения цен на квартиры. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко и директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Если рубль будет более менее укрепляться, то цены стабилизируются», — сказала Радченко. Она не исключила, что стоимость может снизиться даже на 10%, на которые произошел рост в 2020 году. Эксперт заявила, что в условиях рыночной экономики государство не может начать искусственно регулировать цены на жилье.
С тем, что вмешательство властей в сферу недвижимости маловероятно, согласился Ильдар Хусаинов. Он считает, что для снижения динамики роста средней стоимости нужно вводить меры, стимулирующие увеличение объема предложения на рынке жилья. «Возможно, расширять поддержку застройщиков в части дальнейшего упрощения оформления необходимых для начала строительства документов, рассмотреть вопрос поэтапного раскрытия эскроу-счетов, комплексного обеспечения инфраструктурой районов жилой застройки», — предложил эксперт. По его словам, у застройщиков должны быть гарантии стабильного спроса для запуска новых объектов, а для этого в поддержке нуждаются покупатели.
Ранее Мишустин пообещал остановить рост цен на жилье. Для этого упростят все процедуры для строителей, передает телеканал 360. Гендиректор портала «Мир квартир» Павла Луценко считает, что рост цен на недвижимость продолжится и в 2021 году. Путин подчеркнул, что рост цен на жилье сводит к нулю усилия властей обеспечить жильем большее количество граждан, и поручил правительству отреагировать на удорожание.
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