31 декабря 2020

Новые требования для российских школ вступили в силу. Список

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Новые правила направлены на предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

1 января в России вступили в силу новые санитарные требования для общеобразовательных школ. Правила будут действовать до 1 января 2027 года.

Согласно новым правилам, расстояние от детских садов и школ до жилых зданий должно быть не более 500 метров. В условиях стесненной городской застройки — 800 метров, для сельской местности — до 1 километра. Если это расстояние больше, должен быть организован транспорт. Сотрудники образовательных организаций должны проходить медосмотры, а также вакцинироваться согласно национальному календарю прививок. При возникновении групповых инфекционных заболеваний школа в течение двух часов должна проинформировать территориальные органы исполнительной власти об этом.

Также новые правила касаются расписания в школах, оно должно составляться с учетом «дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов». При нахождении детей в школах более 4 часов должно быть обеспечено горячее питание. Правила направлены на предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что ограничения из-за пандемии коронавируса для школ и детских садов продлили до 2022 года. Правила запрещают проводить массовые мероприятия. Новогодние праздники для детей пройдут в онлайн-формате, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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