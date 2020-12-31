В новогоднем поздравлении Зеленский призвал Крым быть с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Крым и Донбасс вернуться Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

В новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма, Донецка и Луганска на русском языке. Глава государства призвал их «быть с Украиной».

«Я хочу не говорить в Киеве, что наступит мир, а сказать в Донецке, что мир в Украине наступил», — цитирует РИА Новости украинского президента. Также он добавил, что хотел бы написать фразу «Крым — Украина» не в интернете, а на пляжном песке в Ялте.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Донецк, Луганск и Крым встретили Новый год на час раньше Киева, и призвал неподконтрольные территории «перевести часы назад». «Я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», — закончил украинский лидер.

Крым присоединился к России в марте 2014 года. На территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года продолжаются вооруженные столкновения между украинской армией и сторонниками независимости. Ранее экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль заявил, что, помимо Крыма и Донбасса, Украина может потерять еще шесть областей.