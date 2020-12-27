27 декабря 2020

Украинский генерал предрек стране потерю огромных территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Украина может потерять шесть областей Фото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Война на Украине

Украина может потерять шесть областей. Об этом заявил экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.

«Проект „Новороссия“ не закончился, поэтому Украина может потерять ещё шесть территорий», — цитирует Москаля «Царьград».

По мнению генерала, Украина может лишиться Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Он признался, что с тревогой отслеживает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму.

Ранее Зеленский сделал заявление о возможной войне РФ и Украины. По словам Зеленского, Россия может начать наступление на Украину со стороны Крыма. В таком случае, по словам Зеленского, на Украине начнется всеобщая мобилизация и сражение за родину. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил URA.RU, что война между Россией и Украиной неизбежна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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