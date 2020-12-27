Украинский генерал предрек стране потерю огромных территорий

Украина может потерять шесть областей. Об этом заявил экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.
«Проект „Новороссия“ не закончился, поэтому Украина может потерять ещё шесть территорий», — цитирует Москаля «
По мнению генерала, Украина может лишиться Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Он признался, что с тревогой отслеживает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму.
Ранее Зеленский сделал заявление о возможной войне РФ и Украины. По словам Зеленского, Россия может начать наступление на Украину со стороны Крыма. В таком случае, по словам Зеленского, на Украине начнется всеобщая мобилизация и сражение за родину. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил URA.RU, что война между Россией и Украиной неизбежна.
Подписывайтесь на URA.RU в