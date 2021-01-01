По мнению инфекциониста, мутация коронавируса не приводит к образованию новой инфекции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничения, вводимые в мире в связи с пандемией коронавируса, приносят больше вреда, чем пользы. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров.

«На самом деле проблема коронавируса — это не проблема даже медицины. Две трети это проблемы политики, передел мира. Третья мировая война, только бескровная. Я не вижу горы трупов. Да, люди умирают, но гор трупов и чего-то катастрофического нет, мы себе это устроили. Один одно вводит, другой — другое. Один вводит карантин, другой не вводит карантин. Никто не знает, что делать, полный раздрай. И в результате больше вреда от противоэпидемиологических мероприятий. Если бы все договорились и сделали все одинаково, то все было бы нормально», — заявил Никифоров.

Врач также подчеркнул, что британский штамм коронавируса, обсуждаемый сейчас в СМИ, не является новым вирусом, а представляет собой лишь небольшую мутацию старого, и созданная вакцина будет эффективна против него. Поэтому все ограничительные меры по отношению к Великобритании со стороны других стран являются избыточными.

Другой собеседник URA.RU профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский, напротив, уверен, что вводимые правительством, в том числе в отношении других стран, противоэпидемиологические меры выглядят логичным шагом, однако не всегда эффективным. «Особо вредными эти меры не будут, но коренным образом они ситуацию не переломят. Это сможет сделать только вакцинация», — подчеркнул он.

Ранее российские власти приняли решение продлить запрет на полеты в Великобританию до 12 января 2021 года из-за обнаружения там нового штамма коронавируса. До России аналогичное решение приняли 23 страны.