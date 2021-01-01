Россияне назвали главные пожелания в 2021 году

Половина россиян считает, что 2021 год будет лучше 2020-го Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Половина россиян ждут, что 2021 год будет лучше 2020-го. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

«Половина россиян (50%) ожидают, что наступивший 2021 год станет для них лучше по сравнению с прошлым годом. Среди позитивных ожиданий в этом году — рост доходов, повышение зарплаты либо пенсии», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ФОМ.

Еще 8% опрошенных граждан больше всего ждут окончания пандемии COVID или хотят найти новую работу. Уровень позитивных ожиданий участников опроса оказался самым высоким с 1994 года, отмечают аналитики.

Однако 12% россиян ожидают ухудшения качества своей жизни в новом году. Люди боятся снижения доходов, потери работы или неудач с поиском более высокооплачиваемого места. Еще 28% россиян не ждут позитивных или негативных изменений в своей жизни в 2021 году. В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее аналитики выяснили, что россияне будут экономить на продуктах в 2021 году. По их данным, уменьшать бюджет на питание собирается каждый третий житель России.