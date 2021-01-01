МЧС предупредило россиян о проблемах с электричеством. В списке уральские регионы

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Клипарт. Сургут, зима, электроэнергия, лэп, провода, энергетика, электричество
2 января синоптики обещают морозы и метели во многих регионах России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Из-за метелей и морозов до минус 40 градусов в пяти федеральных округах 2 января могут возникнуть аварии на электросетях. В списке оказались Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области, предупредили в пресс-службе МЧС России.

«В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — сказано в обращении ведомства. В регионах температура воздуха будет ниже нормы на 7-10 градусов, а в Свердловской области местами прогнозируется мороз до -40 градусов.

Также в МЧС обещают непогоду и предупреждают о проблемах с электричеством жителей Сахалинской, Вологодской, Иркутской, Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, республик Тывы, Карелии, Хакасии, Краснодарского и Алтайского краев. В этих регионах ожидаются гололедица, туман, метели. А в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах синоптики предупреждают об оползнях.

О сильных морозах в новогодние праздники ранее сообщал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В «Фобосе» заявляли, что в Москве на Рождество ожидается до -12 градусов ночью и до -10 днем, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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