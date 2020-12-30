В Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах в праздники

Температура будет ниже нормы на 8-12 градусов по Цельсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В связи с мощной волной аномального холода в ближайшие пять дней, в Тюменской, Томской, Омской, Новосибирской областях и на юге Красноярского края, погода будет представлять опасность. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Из наиболее серьезных проблем, которые существуют, — это очень длительные и интенсивные холода в Западной Сибири и на юге Красноярского края», — приводит слова Вильфанда ТАСС. По его словам, в этих регионах температура будет ниже нормы на 8-12 градусов по Цельсию.

Вильфанд отметил, что жителей Хабаровского и Приморского краев ожидает аномальный холод. Он уточнил, что там температура будет ниже нормы на 4-6 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что облачная и морозная погода ожидается в Москве в новогодние праздники, передает агентство Nation News. В центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается нулевая температура и смешанные осадки, пишет «Национальная служба новостей».