01 января 2021

Глава Крыма предрек распад Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Аксенов считает, что Украина продолжит терять территории Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Война на Украине

Украина продолжит терять территории. Первым делом отсоединятся юго-восточные области. Так считает глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум, юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни», — написал он в соцсети «ВКонтакте», комментируя проведение в Киеве «бандеровского» шествия.

Аксенов добавил, что украинские власти продолжают делать все возможное, чтобы процесс распада продолжался и был необратимым. По его словам, украинский нацизм стал инструментом полного подчинения страны внешним игрокам. «Что закономерно, потому что эта идеология не выросла на украинской земле, она была, как искусственный вирус, создана в идеологических „лабораториях“ и занесена с Запада», — добавил чиновник.

1 января в Киеве прошло шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандера, передает «Федеральное агентство новостей». Участники шествия несли в руках украинские государственные флаги, националистическую символику и плакаты с изображением Бандеры. Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, какое место в истории страны занимает Бандера. По словам украинского лидера, отношение к нацисту неоднозначное.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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