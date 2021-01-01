Глава Крыма предрек распад Украины

Украина продолжит терять территории. Первым делом отсоединятся юго-восточные области. Так считает глава Крыма Сергей Аксенов.
«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум, юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни», — написал он в соцсети «ВКонтакте», комментируя проведение в Киеве «бандеровского» шествия.
Аксенов добавил, что украинские власти продолжают делать все возможное, чтобы процесс распада продолжался и был необратимым. По его словам, украинский нацизм стал инструментом полного подчинения страны внешним игрокам. «Что закономерно, потому что эта идеология не выросла на украинской земле, она была, как искусственный вирус, создана в идеологических „лабораториях“ и занесена с Запада», — добавил чиновник.
1 января в Киеве прошло шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандера, передает «
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