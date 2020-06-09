Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, какое место в истории страны занимает лидер Организации украинских националистов (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера. Вопрос прозвучал во время интервью «Украинской правде».
«У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры. Нет однозначности», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что не надо провоцировать украинское общество этим вопросом.
При этом Зеленский испытывает большое уважение к первому президенту Украины Леониду Кравчуку. По его словам, Кравчук дал стране независимость.
Степан Бандера — украинский политический деятель. В мировой истории он прославился тем, что сформировал в 1942 году запрещенную на территории России «Украинскую повстанческую армию». Организация работала в основном на Западной Украине. Согласно историческим данным, в годы Второй мировой войны повстанцы сотрудничали с гитлеровцами и воевали против советских войск.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.