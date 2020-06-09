Зеленский высказался о Бандере. «У нас от героя до врага — один шаг»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский объяснил, что в истории Степана Бандеры нет однозначности Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, какое место в истории страны занимает лидер Организации украинских националистов (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера. Вопрос прозвучал во время интервью «Украинской правде».

«У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры. Нет однозначности», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что не надо провоцировать украинское общество этим вопросом.

При этом Зеленский испытывает большое уважение к первому президенту Украины Леониду Кравчуку. По его словам, Кравчук дал стране независимость.

Степан Бандера — украинский политический деятель. В мировой истории он прославился тем, что сформировал в 1942 году запрещенную на территории России «Украинскую повстанческую армию». Организация работала в основном на Западной Украине. Согласно историческим данным, в годы Второй мировой войны повстанцы сотрудничали с гитлеровцами и воевали против советских войск.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...