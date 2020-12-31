BBC: данные о маршрутах первых лиц России передавали по WhatsApp

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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , мигалки, аурус, aurus, кортеж
Данными о передвижении первых лиц РФ располагают более 200 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Секретные данные о маршрутах передвижения первых лиц России собирали в течении трех лет через WhatsApp. Об этом BBC сообщили сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД), входящего в МВД России.

По данным издания, полковник полиции Анатолий Макаренков требовал от каждого командира взвода создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны. «Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными о маршрутах первых лиц существуют уже три года», — пишет BBC. Отмечается, что в них числится более 200 человек.

ЦСН БДД сопровождает кортежи первых лиц страны. Также в обязанности центра входит профилактика и контроль безопасности на дорогах и крупных международных мероприятиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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