Политологи оценили шансы на объединение РФ и Беларуси в 2021 году

Мнение политологов по поводу интеграции двух стран разделились Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Развитие российско-белорусских отношений в 2021 году останется на прежнем уровне. Интеграции двух стран ждать не стоит. Так считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Если Россия в новом году сосредоточится на своих внутренних проблемах, то об интеграции можно будет забыть […] Пока все идет к тому, что интеграция в 2021 году как минимум останется на нынешнем уровне или даже пойдет вспять», — цитируют эксперта «Дни.ру».

Противоположного мнения придерживается политолог Армен Гаспарян. Он полагает, что в 2021 году ситуация с объединением РФ и Беларуси сдвинется с мертвой точки. «Практика показала, что у Белоруссии нет другого варианта (помимо союза с РФ) — в противном случае страну растащат в клочья», — отметил Гаспарян. Он отметил, что Россия уже передала значительный пакет документов по интеграции, теперь его должна одобрить белорусская сторона.

Договор об интеграции РФ и Белоруссии обсуждается с 1999 года. Решение об образовании Союзного государства было принято в конце 2018 года, в его рамках предусмотрено создание единого политического, таможенного, экономического, военного, культурного пространства. Недавно в Польше заявили, что опасаются проявления «новой формы Российской империи» на своей границе в случае объединения РФ и Беларуси, напоминает Nation News. Политический аналитик и журналист Анатолий Вассерман считает, что интеграция произойдет во время следующего президентского срока Александра Лукашенко.