01 января 2021

Россия увеличит число космических пусков

© Служба новостей «URA.RU»
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Павильон
Россияне будут проводить пуски с четырех космодромов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия сделает 30 различных запусков в космос в 2021 году. Такие планы по освоению космоса раскрыл эксперт ракетно-космической отрасли.

«В 2021 году ожидаются около 30 российских космических пусков в рамках федеральной космической программы и коммерческих проектов», — объяснил источник РИА «Новости». Мероприятия пройдут на четырех разных космодромах: Куру (во Франции), Байконур, Восточный и Плесецк. В 2020 пусков было значительно меньше, всего 17.

Ранее стало известно, что Роскосмос потратит более 300 миллионов рублей, чтобы исследовать Луну. Дирекцию по подготовке миссий для полетов к спутнику Земли возглавил лично глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, пишет RT. Россия хочет отправить к Луне ядерный буксир, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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