Россия увеличит число космических пусков

Россия сделает 30 различных запусков в космос в 2021 году. Такие планы по освоению космоса раскрыл эксперт ракетно-космической отрасли.
«В 2021 году ожидаются около 30 российских космических пусков в рамках федеральной космической программы и коммерческих проектов», — объяснил источник РИА «Новости». Мероприятия пройдут на четырех разных космодромах: Куру (во Франции), Байконур, Восточный и Плесецк. В 2020 пусков было значительно меньше, всего 17.
Ранее стало известно, что Роскосмос потратит более 300 миллионов рублей, чтобы исследовать Луну. Дирекцию по подготовке миссий для полетов к спутнику Земли возглавил лично глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, пишет RT. Россия хочет отправить к Луне ядерный буксир, напоминает телеканал 360.
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