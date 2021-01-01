Автоэксперты: с 2021 года россияне не смогут купить машину

Российский авторынок может больше не восстановиться после событий 2020 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Авторынок России уже никогда не придет в норму, машины подорожали, образовался дефицит и купить новое авто в 2021 году будет трудно. Об этом URA.RU рассказал независимый автоэксперт, ведущий программы «Гараж» на «Эхе Москвы», журналист Сергей Асланян.

«В принципе за 2020 год рынок с трудом удержался хоть на каких-то показателях. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы стало лучше. И с этого года нам всем подарен оправдательный момент, который может даже сойти за алиби. Почему подорожала машина? Потому что с этого года государство официально подняло утилизационный сбор», — говорит Асланян, объясняя, что рост цен коснулся также комплектующих машин и поставок.

Сейчас за миллион россиянин может позволить себе только «пустой барабан», считает Асланян. Более того, некоторые автодилеры вообще ушли из России. В рамках данной тенденции рынок будет развиваться как для новых машин, так и для вторичных. Ждать его восстановления больше не стоит, также уверен председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.

Он напомнил, что за год евро вырос в цене на 33% относительно рубля. Из-за этого, по его предположениям, машины подорожают минимум на 25%. «По новому рынку, я думаю, будет печально. Будет еще меньше выбор, может быть, он наладится только к концу года. Вторичка тоже будет дорожать. Надо покупать, чем раньше, тем лучше, потому что рубль будет только падать. Чудо наступит. Рынок безвозвратно изменился, дальше цены будут только расти», — объяснил Форманчук.

Асланян отмечает, что дешевые машины приобретают, в основном, таксопарки и каршеринги. У них эти авто окупаются. Простым же гражданам остается только отказаться от покупок. «Будет хуже и дороже. Из этого никак не выкрутиться. Можно просто больше не покупать (машины). Потребление автомобилей сокращается. Все, они не по карману», — говорит автоэксперт. Форманчук, тем не менее, видит выход из ситуации. Гражданам нужно либо копить, либо брать битое авто, если у них есть знакомые в автомастерских и возможность быстро и недорого починить машину. «Усилился рынок разбитых автомобилей, которые люди берут под восстановление», — отметил он.

31 октября автоэксперты посоветовали, как выбрать машину в условиях кризиса и дефицита. Стоит брать авто на вторичном рынке и тщательно его проверять.