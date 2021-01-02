Россиянам запретили хранить на чердаках вещи, а также пользоваться газовыми приборами без диагностики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 2021 года в России вступили в силу новые запреты для собственников жилья. Изменения касаются противопожарного режима в стране. URA.RU собрало главные запреты, которые коснуться владельцев квартир.

«За нарушение правил „можно получить штраф от двух до пяти тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ“», — заявил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский «Прайм». По его словам, если будет причинен вред здоровью других людей, это попадет под уголовную статью 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

В новом году россиянам запрещено хранить на чердаках, в подвальных и цокольных помещениях любую продукцию и взрывоопасные вещества и материалы, мебель, обустраивать там мастерские;

Запрещено размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

С 2021 года в России запрещено пользоваться неисправными газовыми приборами, а также любым газовым оборудованием, которое не прошло техническое обслуживание и диагностику;

Запрещено оставлять газовые приборы включенными без присмотра. Исключением являются устройства, которые могут или должны работать в круглосуточном режиме;

Запрещено пользоваться розетками и рубильниками с повреждениями, светильниками со снятыми колпаками, электронагревательными приборами без устройств тепловой защиты;

Запрещено ставить мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 20 сантиметров от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 70 сантиметров по вертикали;

Новые правила запрещают оставлять без присмотра непотушенные сигареты и свечи на балконах и лоджиях;

Аварийные и эвакуационные выходы в зданиях должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой. На балконах и лоджиях квартир запрещено заваривать люки.

В 2021 году для автомобилистов вводится множество новых норм и правил. Многие из нововведений усложнят жизнь водителей, считают эксперты. Также с января в России действуют новые требования к объектам по бытовым отходам, пишет RT.