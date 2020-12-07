С января 2021 года жителей многоквартирных домов ждет ряд нововведений. Нарушителей будут штрафовать, рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Так, со следующего года запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах. Кроем того, газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае неисправности и без прохождения технического обслуживания. Нельзя в том числе оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. С января все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой, рассказал эксперт.
Еще одно изменение касается жильцов на первых этажах. Есть вероятность, что пожарные службы заинтересуются решетками на первых этажах, особенно если окна или двери указаны как эвакуационный выход. «За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», — цитирует эксперта агенство «Прайм». По словам специалиста, постановление правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» содержит более 450 пунктов и несколько приложений.
Ранее стало известно, что в России могут создать курилки для кальянов и вейпов в многоквартирных домах. Комнаты курения для кальянов и вейпов должны быть оборудованы в помещениях общего пользования после одобрения собственников жилья. В документе прописаны требования к курилкам. В частности, они должны быть оснащены пепельницами, огнетушителем, вытяжкой, освещением и плотно закрывающейся дверью со знаком «Место для курения».
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