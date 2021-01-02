Россиянам установили минимальный размер выплат по больничному

Выплаты будут производиться напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 1 января 2021 года минимальные выплаты по больничным листам будут не ниже минимального размера оплаты труда. Такая норма была продлена и стала в России бессрочной, сообщается в пресс-релизе партии «Единая Россия».

«Норма, согласно которой минимальные выплаты по больничному должны быть не ниже МРОТ, стала бессрочной», — говорится в сообщении. Она была введена в связи с эпидемией коронавируса в апреле 2020 года и действовала до 31 декабря.

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также сообщил, что с 1 января выплаты пособий будут производиться напрямую из Фонда социального страхования. Это сделано для того, чтобы работникам выплачивались деньги независимо от финансового положения работодателя.

Изменения коснулись и самой формы больничных. С декабря 2020 года помимо обычного, бумажного варианта они оформляются в электронном виде, напоминает RT.