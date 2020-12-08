Единороссы предложили изменить закон о выплатах по больничному

Власти закрепят требование к платежам по больничному не ниже МРОТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Единая Россия» предложила сделать бессрочной норму, по которой минимальные выплаты по больничному должны устанавливаться не ниже уровня МРОТ. Соответствующий законопроект партия внесла в Госдуму 8 декабря.

Сейчас требование к выплатам, введенным по инициативе президента РФ Владимира Путина, действует до 31 декабря. «Механизмом уже воспользовались многие люди, для них это было существенным подспорьем, особенно для семей с детьми. Это важная и нужная поддержка. Поэтому ее однозначно нужно продлевать», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России», соавтор законопроекта Андрей Турчак. — Она [мера] себя хорошо зарекомендовала, существенно улучшила материальное положение людей — они не боятся брать больничный»

Требования к выплатам особенно важны для молодых работников, считают в «Единой России» Фото: Pixabay.com

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что норма особо важна для молодых работников, имеющих небольшой стаж. Тем, кто работает менее пяти лет, по больничному листу оплачивается 60% от заработной платы. «Если заработная плата невысокая, то выплата может оказаться ниже минимального размера оплаты труда», — пояснил Андрей Исаев.

Также поправки предполагают, что выплачивать пособия работникам будет напрямую Фонд социального страхования (ФСС). Средства уже заложены в бюджете фонда на 2021—2023 годы. В общей сложности на сохранение уровня больничных не ниже МРОТ потребуется около 23 миллиардов рублей. Такой механизм удобен и работникам, и работодателям, считают соавторы законопроекта.

«Раньше соцпособия в счет уплаты страховых взносов платил из своих средств работодатель. Это ставило выплаты в зависимость от финансового положения компании», — сказал Андрей Турчак. «Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда женщина получает выплату по беременности и родам, а организация закрылась. Возникает проблема, кто ей будет оплачивать этот больничный? Прямые выплаты в данном случае — в интересах работников», — добавил Андрей Исаев.

Ольга Швецова заявила о важности механизма выплат через ФСС Фото: пресс-служба «Единой России»

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова напомнила, что механизм прямых выплат пособий из ФСС сейчас действует в экспериментальном режиме на территории 77 субъектов. «Он уже зарекомендовал себя как эффективный. Важно, чтобы он заработал и в остальных регионах. Это позволит людям получать пособия намного быстрее», — подытожила Швецова.

Другой блок поправок «Единой России» запрещает устанавливать уровень МРОТ на очередной год ниже, чем в текущем году. Андрей Исаев подчеркнул, что норму готовили с учетом мнения российской трехсторонней комиссии, в которую входят представители профсоюзов, работодателей и правительства.

Ранее в Госдуме был принят ряд других социально значимых законопроектов «Единой России». К примеру, изменения дали возможность инвалидам получать технические средства реабилитации по месту жительства, а не только по прописке. Также у женщин в декрете появилась возможность получить допобразование, обратившись в центр занятости по месту пребывания, а не только по месту регистрации. Кроме того, с 1 января вступят в силу поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, запрещающие снижать зарплату сотрудника при переводе на удаленку и вводящие требования по оплате сверхурочной работы.