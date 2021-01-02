В Госдуме раскрыли денежные потери россиян из-за нового МРОТ

Новый расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России позволит властям занижать статистику по бедным. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.
«Отрыв сегодня прожиточного минимума от МРОТ позволит в будущем правительству фальсифицировать цифры количества бедного населения, оно у нас будет снижаться, несмотря на то, что уровень жизни, зарплаты будут реально падать», — цитирует депутата Regnum.
Куринный объяснил, что если по прежней схеме гарантировалось, что прожиточный минимум и одновременно МРОТ вырастут на 10%, то после перехода к новому МРОТ получается рост прожиточного минимума на 3,7%, а МРОТа на 5,5%. Это, по его словам, в два раза ниже, чем предполагалось. «Вместо 1100 рублей, как должны были добавиться в первом случае, мы получаем 200 рублей по прожиточному минимуму и 400 рублей по МРОТ», — подсчитал Куринный.
Закон о новой методике расчета МРОТ президент РФ Владимир Путин подписал 30 декабря. С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев ранее говорил, что новая методика расчета МРОТ позволит чаще поднимать доходы малоимущих граждан, что станет важным инструментом борьбы с бедностью.
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