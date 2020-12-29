Путин утвердил новую методику расчета МРОТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), которая запрещает снижать его размер. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%». — говорится в документе. С 1 января размер МРОТ составит 12 792 рубля.
По новым правилам, на очередной год этот показатель будет рассчитываться с учетом значений медианной зарплаты за предыдущий. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а он, в свою очередь, будет устанавливаться правительством РФ на основе величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев ранее говорил, что новая методика расчета МРОТ позволит чаще поднимать доходы малоимущих граждан, что станет важным инструментом борьбы с бедностью.
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