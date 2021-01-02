Открывший Эболу ученый предупредил о новом смертельном вирусе

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум обнаружил возможного нулевого пациента, заразившегося новой смертельно опасной «Болезнью X». Если опасения подтвердятся, то новое заболевание принесет разрушительные последствия.
«У одной из пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на Эболу и прочие известные заболевания показали отрицательные результаты. Предполагается, что данная болезнь такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50 до 90 процентов смертности Эболы», — пишет «Лентра.ру» со слов Муембе-Тамфума, который одним из первых обнаружил вирус Эбола. Помимо этого заболевания, по мнению ученого, человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов, большинство из которых таятся в тропических лесах Африки.
Ранее футуролог и консультант японского правительства Мориносукэ Кавагути также предрек миру новые эпидемии. Он считает, что люди забудут о коронавирусе, однако он оставит после себя «неприятную правду»: плохое общее состояние здоровья людей и нежелание менять образ жизни, пишет телеканал 360. Российский футуролог Андрей Коротаев считает, что маска станет неотъемлемым атрибутом в ближайшем будущем, сообщает «Национальная служба новостей».
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