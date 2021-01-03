Российские ученые усомнились в открытии новой «Болезни X»

Открытие африканского ученого является лишь гипотезой, считают российские ученые Фото: Илья Московец © URA.RU

Сообщения о новой смертельно опасной «Болезни X» африканского ученого Жан-Жака Муембе-Тамфума не являются достоверными, так как таких лихорадок в Африке очень много, а якобы нулевая пациентка еще ждет результаты своих анализов. Об этом в беседе с URA.RU заявил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Это только предположения. Их можно написать множество. Он зафиксировал лихорадку, но их в Африке очень много. Пациентка только ждет результаты. Они должны провести дополнительные исследования, чтобы показать, что это такое», — считает ученый.

Заместитель директора по клинической работе «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Роспотребнадзора Виктор Малеев высказал в разговоре с URA.RU сходное мнение. «В Африке же очень много геморрагических лихорадок. Очень много неизученных, новых. Они будут появляться периодически. Распространяться могут, но не все распространяется. Вот Эбола была в Африке и дальше никуда не распространилась. А может появиться такая, которая распространится. Это все будет зависеть от вируса и его особенностей», — рассказал Малеев. Однако, по его мнению, такая вероятность есть.

Ранее ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых открыл Эболу, обнаружил возможного нулевого пациента, заразившегося новой смертельно опасной «Болезнью X». У его пациентки были обнаружены ранние симптомы геморрагической лихорадки, пишет агентство Nation News. При этом, как сообщает «Национальная служба новостей», тест на Эболу и другие заболевания дал отрицательный результат. По мнению ученого, угроза возникла из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числа контактов человека с возбудителями различных заболеваний, уточняет RT.