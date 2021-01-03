В Италии высказались о новогоднем шоу Ивана Урганта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Итальянские пользователей соцсетей оценили новогоднее шоу команды «Вечернего Урганта» «CIAO, 2020!». Специальный выпуск был пародией на итальянские музыкальные передачи, при этом программа была на итальянском языке.

В комментариях в Facebook итальянцы были признательны, что российские звезды переписали свои песни на итальянский язык. «Все известные певцы, переделавшие собственные песни на итальянский. Это круто», — написал Марко Монтевеччи. «Они потрясающие! Мне было весело!», — пишет Сильвия Джатти. «Это шедевр. Маниакальные детали. Все молодцы», — поделился Джанлука Граванья.

Однако среди итальянцев нашлись и те, которые увидели в пародии Урганта сатиру, которая показывает Италию не с лучшей стороны. «Надо сказать, что они хорошо представили убожество и печаль нашей страны», — написал Марко Мелани. «Они хорошо справились. Мы все этого заслуживаем. И все благодаря журналистам и этому политическому классу», — отметил Маттия Дженнари.

О новогоднем шоу Ивана Урганта написала одна из самых популярных газет Италии La Repubblica. «Гротескная сатира, но прежде всего признание в любви Италии и нашей местной мелодичной песне», — говорится в тексте издания. Журналисты назвали «CIAO, 2020!» комичным шедевром.

В специальном выпуске «Вечернего Урганта» «CIAO, 2020!» приняли участие рэпер Niletto, певица Клава Кока, Ольга Бузова, Егор Крид, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса. Все артисты были переименованы на итальянский манер.