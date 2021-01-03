Ученый раскрыл, кто получит вечный иммунитет от коронавируса

Александр Бутенко считает, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всю жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинацию от коронавируса никогда не нужно проходить тем, кто однажды перенес заболевание, потому что их иммунитет сохраняется навсегда. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

«Не нужно прививать от коронавируса переболевших, потому что у них формируется естественный иммунитет», — рассказал Бутенко. По его словам, иммунитет сохраняется и у тех, кто болел коронавирусом, и тем, кто перенес его в бессимптомной форме.

Вирусолог считает, что выявление повторных случаев заражения коронавирусом вызвано ошибками врачей. «Повторные случаи заражения требуют большого анализа, потому что, скорее всего, это результат неправильной лабораторной диагностики — ложноположительный результат», — рассказал Бутенко.

Вопреки его заявлению, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что срок сохранения иммунитета у переболевших COVID-19 может отличаться. «Вероятность снижения иммунитета через 6 месяцев является относительно высокой», — приводится сообщение ведомства в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что иммунитет к COVID-19 будет действовать не менее года. Однако еще не известно точное время действия вакцины.