Россиянам следует плавно восстанавливать привычный рацион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за переизбытка еды могут обостриться хронические заболевания, о которых человек мог даже не подозревать. В связи с этим, диетолог Елена Соломатина советует россиянам перестраивать свое питание плавно.

«В случае если вы накануне переели и не можете все это переварить, можно устроить себе разгрузочный день. В остальных случаях можно переходить на обычное, но более легкое питание. Это жидкие супы, каши, кисломолочные продукты», — приводит слова Соломатиной «Москва 24». Она уточнила, что продукты должны быть легкоперевариваемые.

Также Соломатина рекомендует пить больше жидкости и употреблять больше овощей. К тому же, отметила диетолог, включение зеленых овощей в рацион позволит не так быстро набрать вес в праздники.

Вместе с питанием следует обратить внимание на физические нагрузки, подчеркнул доцент кафедры спортивной медицины Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), кандидат биологических наук Александр Мирошников. По его словам, спортивную активность стоит начинать с 15-30 минут в день с постепенным увеличением на 5-10 минут.

Ранее диетолог и эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, что люди в новогодние праздники сильно полнеют не из-за набора жира. Лишние килограммы могут быть просто отеком вследствие переедания различных солений и маринадов, так как такая еда способствует задержке жидкости в организме, пишет агентство Nation News.