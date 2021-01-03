В «Газпроме» отреагировали на сообщения об отставке Миллера

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Пресс-конференция Алексея Миллера. Москва, миллер алексей
Контракт Алексея Миллера заканчивается в мае 2021 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов не смог конкретно прокомментировать информацию о возможном уходе руководителе компании. Впервые об этом написала газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в «Газпроме».

«Мы не были тем источником, на который ссылается „Коммерсант“, поэтому мне нечего сказать по этому поводу. Были бы данные — было бы что опровергать», — заявил Куприянов с интервью изданию «Подъем».

Ранее в «Коммерсанте» вышла статья, в которой говорится, что с Алексеем Миллером не будет продлен пятилетний контракт, который истекает в мае 2021 года. Источники отмечают, что глава «Газпрома» рискует покинуть компанию из-за того, что по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе—сентябре убыток компании составил 202 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона годом ранее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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