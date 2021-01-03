Лидер «Синих ведерок» предупредил о новых ценах на техосмотр

Петр Шкуматов уверен, что техосмотр в России подорожает из-за новых правил проведения процедуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые правила технического осмотра автомобилей, вводимые в РФ с 1 марта 2021 года, приведут к подорожанию процедуры. Об этом в беседе с URA.RU рассказал координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов.

«После появления новых правил технического осмотра изменится один нюанс — техосмотр подорожает», — рассказал Шкуматов в разгворе с агентством. По его словам, другие аспекты процедуры для автовладельцев не изменятся.

Автоэксперт уверен, что цена техосмотра повысится из-за новых технических сложностей, связанных с работой с фотографиями. Также он подчеркнул, что работа операторов техосмотра станет более ответственной, так как они могут получить уголовное наказание за нарушение процедуры.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с журналистом URA.RU опроверг слова Шкуматова. «Техосмотр не подорожает», — уверен он. Автоэксперт рассказал, что рост цен на процедуру наблюдался, если бы ее проведение передали в ГАИ.

Ранее в России вышел федеральный закон, согласно которому проведение техосмотра будут фиксировать на камеру, передает радио Sputnik. Съемка должна будет проводиться в пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии. Петр Шкуматов раскритиковал данное нововведение. Ранее он также подверг критике приложение для онлайн-оформления ДТП «Помощник ОСАГО».