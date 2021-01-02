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Сгорел дом челябинского врача, боровшегося с коронавирусом. Родственник — в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Дом Ольги Новиковой мог загореться из-за сбоя в системе отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В доме инфекциониста дорожной клинической больницы Ольги Новиковой в Челябинской области произошел пожар. Об этом сообщила родственница врача Наталья.

«Огонь загорелся на втором этаже ее дома на улице Гладкова в копейском поселке Железнодорожном», — передает агентство 74.ru со ссылкой на слова Натальи. Пожар начался ночью, из-за чего пострадали спавшие пожилые родственники Новиковой.

Причина пожара еще не установлена. Дом мог загореться из-за сбоя в системе отопления. Все вещи семьи Новиковой сгорели, а дедушка врача находится в реанимации с 70% ожогов тела. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному правительству оказать семье врача всестороннюю помощь. Этим займется социальный блок правительства, передает telegram-канал «ПУЛ N74».

В декабре 2020 года в Челябинске за четыре дня сгорело два маршрутных такси. Пожар мог произойти из-за неисправной электрики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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